İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın 2025 yılı Eylül ayına ilişkin trafik verilerine göre, Türkiye genelinde 28 bin 927 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandı.

2025 yılı Eylül ayı resmi verilerine göre, Türkiye genelinde 34 bin 183 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde yaşanan kazalarda 260 kişi hayatını kaybetti ve toplam 39 bin 286 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre, bir aylık süreçte Van’da 179 ölümlü - yaralanmalı trafik kazası kaydedildi. Aynı dönemde 235 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda can kaybı olmazken, 249 kişi yaralandı.

2025 yılının Ocak-Eylül döneminde Van’da toplamda bin 567 ölümlü - yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bunun yanı sıra bin 988 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Bu kazalarda 2 bin 636 kişi yaralanırken, 21 kişi ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

Not: Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.