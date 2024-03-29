Ramazan Bayramı, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Ramazan Bayramı, 11 ayın sultanı olarak görülen Ramazan ayının bitiminden itibaren başlayarak 3 gün sürüyor.

Ramazan Bayramı yetişkinler için büyük anlam ifade etse de en çok da bayram boyunca şeker toplayan çocukların vazgeçilmezi. Hal böyle olunca da bayram şekeri, bayramın akla gelen ilk sembollerinden.

Çikolatasından, meyvelisine, drajesinden karamellisine çeşit çeşit bayram şekeri tezgahlarda yerini almaya başladı. Özellikle Ramazan Bayramının sembolü haline gelmiş olan renk renk şekerlemeler alıcısını cezbediyor.

Bayram şekeri fiyatları kalitesine ve ana malzemesine göre değişkenlik gösteriyor. Kilosu ortalama 80 liradan başlayan şeker fiyatları 250 liraya kadar çıkabilirken, daha pahalı olanları da mevcut.

Bayram şekerlerini almaya başlayan Vanlılar, özellikle çeşit çeşit şeker satılan kuruyemişçiler ile marketlerin yolunu şimdiden tuttu.

Bayram şekeri satıcıları, satışların özellikle bu haftadan sonra artmasını bekliyor.