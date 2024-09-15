Dünyanın ikinci Türkiye’nin en büyük kraterine sahip Bitlis Nemrut Kalderası’nda iki probleme dikkat çeken aktivistler, ‘UNESCO ağına dahil edilmiş bir doğa harikasını çocuklarımıza bırakmak hepimizin görev ve sorumluluğudur.’ şeklinde paylaşım yaparak ilgili kurumlara seslendi.

Nemrut Kalderası’nda çöp sorunu ve etkileri ile lavabo sorununu gündeme taşıyan Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “Bitlis Nemrut Kalderası ormanlık alanları, zengin bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda ormanlık alanların, olası yangınlara karşı korunması ve doğal yaşamın devamı Kaldera için hayati önem taşıyor. Özellikle, piknik amaçlı veya başka amaçlarla yakılan ateşler kesinlikle yasaklanmalıdır. Kaldera içinde ateş yakılmamalı, günü birlik veya kamp gezileri sırasında çevreye çöp atılmamalıdır.” şeklinde çağrı yaptı.

#NemruttaPiknikYasaklansın etiketi ile sosyal medyada da bir hareket başlatan aktivistler adına açıklama yapan Erdoğan Özel, “Bu talebimizle olası yangınlar önlenecek, çevre kirliliği oluşmayacak, doğal yaşam devam edecek. Bitlis Nemrut Kalderası, 12.3 km karelik alanı, iki göl, ormanlık alanları ve en yakın yerleşim yerine 25 km’lik mesafesi ile gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını gidereceği bir lavabonun olmayışı önemli bir sorun haline gelmiştir. UNESCO ağına dahil edilme süreci devam ettiğinden içindeki betonarme yapı ve diğer irili ufaklı yapıların sökülmesi elzemdir. Mobil lavabo kurularak bu sorun çözülmelidir.” ifadelerini kullandı.