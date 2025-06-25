Van Gölü Aktivistleri Derneği, 2025 yılının ilk 6 ayına ilişkin çalışmalarını Wanhaber’e açıkladı. Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel’in verdiği bilgilere göre, bu dönemde çevre bilinci oluşturmak ve Van Gölü’nün korunmasına yönelik çok yönlü çalışmalar yürütüldü.

Aynı zamanda dernekte, temizlik çalışmalarından seminerlere, doğa gezilerinden fuar katılımlarına kadar birçok faaliyet gerçekleştirildi.

Dernek olarak Van Gölü çevresinde temizlik çalışmaları ve farkındalık etkinlikleri düzenleyerek bölgenin doğal güzelliklerinin korunmasına katkıda bulunduklarını aktaran Erdoğan Özel, “Bu yıl, çevre bilinci oluşturmak ve Van Gölü’nün korunmasına katkı sunmak adına oldukça yoğun bir dönem geçirdik. Kent okumaları, fuar katılımları, doğa gezileri ve Van Gölü çevresinde hem temizlik çalışmaları hem de farkındalık etkinlikleri düzenledik. Özellikle okullarda gençlerle bir araya gelip çevre üzerine seminerler yapmak, onların duyarlılığını artırmak bizim için çok kıymetliydi.” ifadelerini kullandı.

Çeşitli etkinliklerle çevre duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “Okullarda gençlerle bir araya gelip çevre üzerine seminerler yapmak, onların duyarlılığını artırmak bizim için çok kıymetli. Çocukların doğaya bakışının değiştiğini görmek, gelecek adına umut veriyor” dedi.