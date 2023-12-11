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WanHaber / Zehra Boğatekin Akman

İlk olarak Birleşmiş Milletler kararıyla 2002 yılının dünyada Uluslararası Dağlar Yılı seçilmesinden sonra BM Genel Kurulu'nun girişimiyle 11 Aralık, 2003'ten bu yana Uluslararası Dağ Günü olarak kutlanıyor. Dünyada her yıl böyle bir gün düzenlenmesiyle, dağ sistemlerinin küresel önemi konusunda farkındalık yaratılıyor.

Bugün dünya nüfusunun % 15’lik bir kısmına ev sahipliği yapan dağlar biyolojik çeşitliliğin neredeyse yarısını barındırıyor. İçilebilir su kaynakları açısından da insanlık için önem arz eden dağ ekosistemi kuraklık, çevresel faktörler, kontrolsüz turizm ve çeşitli etmenlerden ötürü tehdit altında.

11 Aralık Uluslararası Dağ Günü her yıl farklı bir başlıkla kutlanıyor. Daha önce, 2007-2008 Dağ Günü dağlarda iklim değişikliği ve gıda güvenliğine, 2009 dağlarda afet ve risk yönetimine adandı.

Bu yıl ise 11 Aralık 2023 Dağ Günü "Dağ Ekosistemlerinin Onarılması" başlığı altında düzenlendi. Uluslararası Dağ Günü, dağ ekosistemlerinin önemi hakkındaki farkındalığı artırmak ve dağ ekosisteminde devamlılığı amaçlıyor.

AKTİVİSTLER’DEN 11 ARALIK MESAJI

Bölgemizde doğa için yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Van Gölü Aktivistleri Derneği de sosyal medya sayfasından 11 Aralık Dağ Günü’nü “Bu Uluslararası Dağ Günü'nde, doğanın bu anıtsal oluşumlarına saygı gösterelim. Dağlar, sadece yükseklikleriyle değil, aynı zamanda hayatımıza kattıklarıyla da zirveye çıkar” sözleriyle kutladı.

Süphan Dağı, Artos Dağı, Erek Dağı, Nemrut Dağı, Esrük Dağı bölgemizde bulunan ve ekosistem açısından önem taşıyan dağlardan bazıları olarak biliniyor