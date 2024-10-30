VANFED Başkanı Yağız, yaptığı yazılı açıklamada; “Van Dernekler Federasyonu ve Van halkı olarak süreci hukukçularımızla birlikte titizlikle takip ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki; kime karşı yapılıyorsa yapılsın, biz kayyumları, hukuksuzluğu ve antidemokratik uygulamaları kabul etmedik ve etmeyeceğiz…” ifadelerini kullandı.

“GÖREVİNİN BAŞINA DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ”

Yağız, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Devletin önemli kurum ve kuruluşlarında önemli görevler yapmış, üniversitelerde Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş, siyaset bilimci, sosyolog ve yerel yönetimler uzmanı olarak sayısız eser kaleme kalmış, binlerce öğrenci yetiştirmiş olan Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve siyasetçidir. Son olarak Esenyurt Belediye Başkanı göreviyle; çok kısa zamanda çok başarılı işlere imza atarak, Esenyurtluların gönlüne taht kurmuştur. Yaptığı hizmetlerle her görüşten Esenyurtlunun takdirini kazanmıştır. Böylesine başarılı bir siyasetçiye karşı yapılan şafak operasyonunu kabul etmek mümkün değildir. Başkanımız ve Hocamız Prof. Dr. Ahmet Özer yalnız değildir. Derhal, gözaltı/tutuklama kararının kaldırılmasını ve Başkanımızın görevinin başına dönmesini bekliyoruz. Türkiye, siyasilere ve bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı.”