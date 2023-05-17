Wan Haber – Özel

14 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre rakamlar belli oldu.

Meclise gidecek olan 600 vekil belirlenirken, Cumhurbaşkanı seçimleri 2. tura kaldı.

VAN’DA SİNAN OĞAN’A KAÇ OY ÇIKTI?

Cumhurbaşkanı yarışından Muharrem İnce’nin çekilmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Van’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na 333 bin 817 oy çıkarken, Recep Tayyip Erdoğan’a 191 bin 106 oy çıktı.

Seçimlerden birkaç gün önce Van ziyareti yapan ve kentten kaç oy alacağı merak konusu olan bir diğer aday Sinan Oğan’a çıkan oy sayısı da belli oldu.

Buna göre Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’a Van’dan 9 bin 547 oy çıktı.

Haber: Ömer Bildik