Wanhaber – Özel

14 Mayıs seçimleri geride kalmasına rağmen rakamlar üzerinden değerlendirmeler devam ediyor.

Seçime giren adaylar ve siyasi partiler, ortaya çıkan sonuçlar üzerinden analizler gerçekleştirirken, seçmenler ise merak ettiği çeşitli sonuçları araştırıyor.

Üzerinde konuşulan önemli konulardan birisini de seçime katılım oranları oluşturuyor. Seçimlere Türkiye genelinde yüksek oranda katılımın olması demokrasi adına her kesim tarafından takdirle karşılanıyor.

VAN’DA KATILIM ORANI ORTALAMANIN ALTINDA

Van’da da seçimlere yüksek oranda katılım olmasına rağmen Türkiye ortalamasının altında kaldı.

707 bin861 seçmenin bulunduğu Van’da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçimlerinde 556 bin 549 oy kullanıldı. Bu oyların 536 bin 739’u geçerli sayıldı. Resmi verilere göre 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere 151 bin 312 seçmen sandığa gitmedi. Bir diğer ifadeyle Cumhurbaşkanı seçimine katılım oranı yüzde 78.62 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı seçiminde Türkiye geneli seçimlere katılım oranı ise resmi olmayan verilere göre yüzde 88.84 olarak gerçekleşti.

Milletvekili genel seçimlerinde ise Van’da kullanılan oy sayısı, resmi olmayan rakamlara göre 572 bin 907 oldu. Bu oylardan 545 bin 915’i geçerli sayıldı. Sandığa gidenlerin oranı ise yüzde 79.11 olarak gerçekleşti. Bu oran Türkiye genelinde ise yüzde 87 oldu.

Haber: Mehmet Salih Giyci