WanHaber - ÖZEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrası Kanal D ve CNN Türk ortak yayınına katıldı. Canlı yayında Cumhur İttifakı'nın genel başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, kalan 12 günlük süre boyunca deprem bölgelerini tekrardan gazeceğini söyledi.

VAN'DAKİ SONUÇLARDAN MEMNUN DEĞİL

Canlı yayında Van'a yaptığı hizmetleri anlatan Erdoğan, Van Gölüne nazır yapılan villalara dikkat çekti. Van'a deprem süreci başta olmak üzere iktidarları döneminde büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen Erdoğan, Van'ın seçim sonuçlarından mutlu olmadığını dile getirdi. Van'a yapılan onca hizmete karşı seçimlerde Van'daki ikinci parti olduklarını belirten Erdoğan, "Van bize oy vermedi diye onlara hizmet etmeyelim mi?" diye konuştu.

Haber: Ramazan Çetin