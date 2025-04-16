Van Balığı için av yasağı başladı. 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Bu süre boyunca Van Balığını avlamak yasak. İlgili kurumlar da gerekli tedbirleri alarak, balığın kaçak avlanmasının önüne geçecek.

DUYARLILIK SEVİNDİRİYOR

Bununla birlikte Van’da balığa karşı oluşan duyarlılık sevindiriyor. Birçok kişi ve kurum paylaşımlar yaparak av yasağına uyulması çağrısında bulunuyor.

3 ay boyunca balığın avlanmamasını, satılmamasını ve tüketilmemesini isteyen duyarlı kesimler, balığın geleceğini korumak adına sorumlu davranılması gerektiğini hatırlatıyor.

ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILDI

Van Balığı av yasağının başlamasının ardından çok sayıda kurum ve kişi, sosyal medya hesapları üzerinden duyarlılık çağrısı yaptı. Yapılan onlarca çağrıdan bazıları şu şekilde;

Van Ticaret ve Sanayi Odası; “15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında neslinin tükenmemesi için tatlı sularda üreme yolculuğuna çıkan Van Balığı'mızı; Avlamıyoruz! Tüketmiyoruz! Satmıyoruz!”

Vangölü Aktivistleri Derneği; “Av Yasağı Başladı! Van Gölü İnci kefali, Van Gölü’nün yaşam kaynağıdır. Her yıl 15 Nisan - 15 Temmuz arasında, neslini sürdürmek için akıntıya karşı göç eder. Bu zorlu yolculukta avlanmaları yasaktır. Bir balığın korunması, binlerce yaşamın devamı demektir. Avlamayalım, satmayalım, sofralarımıza getirmeyelim! Yaşat ki, yaşasın. 15 Nisan-15 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki yumurtlama döneminde Van Balığı'mızı; Avlamıyoruz❗️ Satmıyoruz❗️ Tüketmiyoruz.”

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan; “Turistik destinasyonumuz, ekonomik değerimiz, görsel şölenimiz, vaz geçilmez damak tadımız Van Balığımızın neslinin devamı için 15 Nisan - 15 Temmuz arasında avlamıyoruz – almıyoruz – satmıyoruz – tüketmiyoruz.”

Van Ticaret Borsası; “İnci Kefali (Van Balığı) Av Yasağı Başladı! 15 Nisan - 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında Balığımızı; Avlamıyoruz, Almıyoruz, Aldırmıyoruz.”

Yine Van genelinde birçok duyarlı kesim Van Balığı’na ilişkin yaptığı paylaşımda benzer ifadeler kullanarak, av yasağı boyunca balığın avlanmamasını, satılmamasını, alınmamasını telkin etti.