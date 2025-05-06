Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk’ü ziyaret etti.

Van heyetinin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ziyaretinde Van’da yapılması planlanan spor yatırımları ve detaylar konuşulurken, Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile de görüşme yapılarak spor yatırımlarının protokolü imzalandı.

“SPOR YATIRIMLARININ PROTOKOLÜ İMZALANDI”

Van Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Valimiz Ozan Balcı, Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek ilimizdeki spor yatırımları ile ilgili istişarelerde bulundu. Valimiz, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile de ilimizde yapılacak spor yatırımlarının protokolünü imzaladı. Yeni yatırımlar; şehrimize, özellikle de gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun.” denildi.

“STADYUMUN MİMARİSİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER DE PAYLAŞILDI”

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de, ziyaretlere ilişkin yaptığı paylaşımda; “Van'da yapılması düşünülen stadyumun nasıl bir stadyum olacağı ve stadyumun mimarisi ile ilgili düşünceler de paylaşıldı. Bu kıymetli yatırımların, Van’ımıza ve bilhassa geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise “Yeni yatırımlar; şehrimize, özellikle de gençlerimize ve çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.