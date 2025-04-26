Şehir hastanesi ve ilçe hastaneleri ile beraber sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşandığı Van’da, sağlık alt yapısının güçlendirilmesi temelli yeni görüşmeler yapıldı.

Van heyeti, Ankara’da önemli temaslarda bulunarak sağlık yatırımları için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Van Valisi Ozan Balcı ve beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Zahir Soğanda, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, hem Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı hem de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Van’da yapılan ve yapılmakta olan sağlık yatırımları ile birlikte Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne (Van YYÜ) yeni hastane yapılması konusunda görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Van’da devam eden ve planlanan sağlık yatırımları üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.