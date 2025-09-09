Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Kültürel Miras verilerine göre taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 127 bin 285 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 34 bin 258 ile İstanbul olurken, 8 bin 61 ile İzmir ve 5 bin 30 ile Muğla takip eden iller oldu.

Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 26 bin 127 oldu. Sit alanlarının yüzde 97,0'sini arkeolojik sit alanları oluşturdu.

Verilere göre ülke genelindeki tabiat parkı sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 0,8 oranında artış göstererek 268’e yükseldi.

2024 kültürel miras verilerine göre Van’da ise toplam 282 taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanı bulunuyor. Bu kapsamda Van’da bulunan anıt ve abide sayısı 11, idari sayısı 15, kültürel öğe sayısı 58, şehitlik sayısı ise 1 olarak açıklandı.

Van’daki taşınmaz kültür varlıkları arasında 26 askeri, 2 endüstriyel ve ticari, dinsel kültür varlığı sayısı 101, mezarlık sayısı 51, sivil mimarlık örneği kültür varlığı sayısı 11, kültür varlığı kalıntısı ise 6 oldu.

Geçtiğimiz yılın verilerine göre Van’da bulunan toplam sit alanı sayısı ise 194 olarak kayıtlara geçti.

Bu sit alanlarının 193’ü arkeolojik alan, 1 tanesi ise tarihi alan olarak raporlarda yer aldı.