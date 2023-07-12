WanHaber – ÖZEL

Van’da geçtiğimiz hafta 200’e yakın ticari taksici Van Kalesi civarında, artan maliyetlerden kaynaklı kontak kapattı. Taksiciler, sorunlarının çözülmesi ve kendilerine sunulan şartların esnetilmesi talebiyle kontak kapattıklarını ifade etti.

“SESİMİZİN DUYULMASI İÇİN KONTAK KAPATTIK”

Seslerinin duyulması için kontak kapattıklarını söyleyen Van Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hasan Sönmez, “Biz sadece sesimizi duyurmak için kontak kapattık. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz. O gün polis memurlarını da rahatsız ettik. Hepsinden özür diliyorum. Biz bir şey kazanmıyoruz, bizim kazancımız nedir ki? Taksiciler para kazanmıyor” ifadelerine yer verdi.

Taksici esnafı, sorunlarının çözümünü talep ettiklerini dile getiriyor.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk