Van’da Türk Kızılay Derneği tarafından Gevaş ilçesinde bulunan Saffet Demiroğlu Gençlik Kampı’nın yeniden açılması için çalışmalar başladı. Türk Kızılay Van merkezinin kurucu ismini taşıyan kamp, Türkiye’de sadece iki ilde bulunan benzerlerinden sonra üçüncü olarak Van’da hizmet verecek. Van Valisi Dr. Ozan Balcı’nın da geçtiğimiz günlerde duyurduğu projeler arasında yer alan kampın ihalesi sonbaharda gerçekleştirilecek.

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan ve yeniden Türk Kızılay Derneğine devredilen Saffet Demiroğlu Gençlik Kampı’nın yeniden açılması için hazırlıklar devam ediyor. Gevaş’taki kamp, gençlik kampı, afet kampı ve turizm yatırımı olarak çok amaçlı bir merkez haline getirilecek.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı’nın destekleriyle yürütülen projede, kampın imar süreçleri tamamlanarak sonbaharda ihaleye çıkılması planlanıyor.

Kızılay Van İl Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin, kampın 2025 yılı sonbaharında ihaleye çıkması ve gelecek yıl yaz sezonuna yetişmesinin beklendiğini söyledi.

Türk Kızılay Van Şube Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin, “Gevaş’taki kamp alanımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Van Valisi Dr. Ozan Balcı’nın desteğiyle kampın imar süreçlerini takip ediyoruz. Burayı bir turizm yatırımı, afet kampı ve gençlik kampı yapmayı planlıyoruz. İhalesi sonbaharda yapılacak ve gelecek yıl sezona yetişmesini hedefliyoruz.” diye konuştu.