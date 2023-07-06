Wanhaber / Ramazan Çetin

Bir süre önce, MR, BT ve ultrason gibi, tedavinin önemli bir unsuru olan ileri görüntüleme yöntemleri için uzun süreli randevu verilirken, yapılan çalışmalar sonucunda bu sürenin 3 günün altına indiği belirtildi.

SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Radyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Asanatuci, “Vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla radyoloji birimi olarak mesai kavramı gözetmeksizin gayret gösterip randevu sürelerini minimum seviyeye indirdik.

Hastanemizde Radyoloji Uzmanları ve Radyoloji Birimindeki sağlık çalışanlarının özverili ve gayretli çalışmaları neticesinde ileri görüntüleme yöntemleri olan MR, BT ve Ultrason randevuları 3 gün altına inmiştir. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.