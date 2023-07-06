WanHaber – Özel

Son günlerde Van’da, havaların ısınması ile beraber yaz sezonu başladı.

Yaz sezonunun açılması ile birlikte turizm açısından elverişli olan ve birçok yerden turist kabul eden Van’da, tur maliyetleri arttı. Artan akaryakıt fiyatları sonrası tur maliyetlerinin de yükseldiği kaydedildi.

Yakıt, konaklama ve araç kirasından yakınan tur şirketleri ise maliyetlerin oldukça yükseldiğinden söz etti.

“4 GÜNLÜK TUR BİTİNCEYE KADAR YAKITIN FİYATI DEĞİŞİYOR”

Yakıt fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi sebebi ile zarar ettiklerini söyleyen Profesyonel Tur Rehberi Murat Beyaz, “Yakıt fiyatları tur maliyetlerini arttırıyor. Benzin fiyatları arttı, mazot fiyatları da öyle. Önceden biz tur hesaplaması yaparken en başa konaklamayı koyardık, sonra araç kira ücreti, rehber, yakıt gelirdi. Şimdi akaryakıt nerdeyse gider içerisinde birinci sıraya yükseldi. Bazen bir tura başlayıp 4 günlük turu bitirene kadar, litrede bir iki lira fark etmiş oluyor. O arada korkunç bir zarar yatıyor. Bu hem sağlıklı bir fiyat politikasının önüne geçmiş oluyor hem de bu maliyetlere yansıdıkça tur satışları da azalmış oluyor” ifadelerine yer verdi.

“VAN ODAK NOKTA OLMALI”

Van’ın odak nokta olması gerektiğin söyleyen Profesyonel Tur Rehberi Murat Beyaz, “Van aslında odak nokta olmalı. Gelen turist ya da tur organizasyonu yapılırken butik Mardin nasıl yapılabiliyorsa, butik Urfa tutuyorsa, butik Diyarbakır nasıl tutuyorsa, butik Van hedeflenmeli. Bunu hedefleyip, bu yönden tanıtım yapılarak insanların zihninde yer edinmesi gerekir” dedi.

Mehmet Salih GİYCİ – Ramazan ÇETİN