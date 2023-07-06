23, 29 ve 30 Temmuz 2023 tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS oturumlarında görev almak için başvurular açıldı. ÖSYM tarafından yapılan KPSS oturumlarında gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler gis.osym.gov.tr sistemi üzerinden salon başkanı, gözetmen ya da yedek gözetmen görev talebinde bulunabilecekler.

2023 KPSS OTURUMLARI

2023 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu)

2023 KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri Oturumu)

2023 - KPSS Alan Bilgisi CS Oturumu

2023 - KPSS Alan Bilgisi CÖS Oturumu

2023 - KPSS Alan Bilgisi PS Oturumu

2023 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Salon Başkanı: 442,07 TL

Gözetmen: 392,74 TL

Yedek Gözetmen: 354,38 TL

Not: Memur maaşlarına yapılmış olan yüzde 17,55 oranında ki zam oranının ÖSYM ücretlerine de yansıması bekleniyor. Fakat şu anda ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmediği için 1 temmuz öncesinde uygulanan görev ücretleri belirtilmiştir.

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