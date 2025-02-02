Van’daki kahvehanelerde rayiç fiyatı 10 TL olan 1 bardak çayın, bazı işletmelerde 15 TL’ye satılmaya başlandığı haberleri sosyal medya dolaşmaya başladı. Sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterilen zam karşılık bulmazken, Van Kahveciler, Kıraathaneciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Niyazi Budak WanHaber’e açıklamalarda bulundu.

“1 BARDAK ÇAY 10 TL’DEN SATILMAYA DEVAM EDECEK”

Çay için alınan resmi bir zam kararının olmadığını belirten Budak; “Bazı işletmelerde bilgimiz dışında keyfi olarak zam yapılmış olabilir. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda şu an itibariyle çay fiyatlarına herhangi bir zam yok. Odamıza bağlı 550 işletme var. Bu işletmelerden sadece bir kaçı zam gerçekleştirmiş. Kahvehanelerde 10 TL’ye satılan çayın fiyatı aynı kalacak ve 10 TL’den satılmaya devam edecek” dedi.

Şuan itibari ile çay fiyatlarına zammı kabul etmediklerini belirten Van Kahveciler, Kıraathaneciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Niyazi Budak, “Böyle bir zam yok. Zam yapan varsa da bu geçersizdir. Yönetim olarak yüzde 50’lik bir zam oranına imza atmadık. Van’da çay fiyatları çay ocağı ve kıraathanelerde 10 TL olarak satılmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın zam olayına itibar etmemelerini rica ediyoruz.” sözlerine yer verdi.