İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı, 3 Nisan Cuma günü Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmıştı. Üç gün süren etkinlik, bölgenin en büyük yapı sektörü buluşması olma özelliğini koruyor.

73 FİRMA KATILIYOR

Fuar, bu yıl 73 firma ve 120 marka ve 12 firmanın ise il dışından katılımıyla gerçekleşiyor. Yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getiren fuar, yeni iş bağlantıları kurulmasına ve inşaat sektöründeki yeniliklerin tanıtılmasına fırsat sunuyor.

2012 yılından bu yana düzenlenen fuar hem yerel ekonomiye katkıları hem de uluslararası iş bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Van’daki sektör çalışanları ve ziyaretçiler, üç gün boyunca stantları gezerek inşaat ve dekorasyon alanındaki son trendleri inceleme fırsatı bulurken, fuarı ziyaret etmek isteyenler için ise bugün son gün. Fuar bugün kapılarını kapatacak.