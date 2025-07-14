Van’da Cumartesi günü başlayan Kültür Yolu Festivali, şehir genelinde gerçekleştirilen birbirinden canlı ve renkli etkinliklerle devam ediyor. İlk iki gün boyunca hem Vanlılar hem de çevre illerden gelen konuklar keyifli anlar yaşarken, gece saatlerinde sahne alan ünlü sanatçılar Ebru Yaşar ve Ferhat Göçer, verdikleri konserlerle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

GÜNÜN SANATÇISI GÖKHAN TEPE SAHNE ALACAK

Toplam 9 gün sürecek olan festival, üçüncü gününde de zengin bir programla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bugün ise akşam saat 21:30’da sahne, sevilen sanatçı Gökhan Tepe’nin olacak. Tepe, Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda gerçekleştireceği performansla Vanlılara müzik dolu bir gece yaşatacak.

Festivalin 3. gününe ait bazı etkinlikler (14 Temmuz Pazartesi):

Saat 10:00 - Çocuk Atölyesi: Kilim Dokuma ve Ebru Sanatı

Yer: Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, Van Merkez

Çocuklar için düzenlenen bu atölyede, Van’ın geleneksel kilim dokuma teknikleri ve ebru sanatı uygulamalı olarak öğretilecek. Eğitici ve eğlenceli bir etkinlik.

Saat 14:00 - Van Gölü Temalı Resim Sergisi

Yer: Van Müzesi, Geçici Sergi Alanı

Yerel sanatçıların, Van Gölü’nün doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu yansıtan eserlerinden oluşan bir sergi. Gündüz saatlerinde ziyaret için ideal.

Saat 16:00 - Geleneksel Van Kahvaltısı Tanıtım Etkinliği

Yer: Van Kalesi Çevresi, Açık Hava Alanı

Van’ın dünyaca ünlü kahvaltısını tanıtmak için düzenlenen bu etkinlikte, yerel lezzetler sunulacak ve yöresel müzik eşliğinde keyifli bir deneyim yaşanacak.

Saat 20:00 - Murat Belet Konseri

Yer: Hacıbekir, Lale Paşa 5. Sk. No:37, Van Merkez

Murat Belet’in yerel müzik ve modern ezgileri harmanlayan performansı, festivalin en çok beklenen konserlerinden biri.

Saat 21:00 - Akdamar Adası’nda Fotoğraf Sergisi Açılışı

Yer: Akdamar Adası, Tarihi Kilise Çevresi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen bu sergi, Van Gölü’nün ve Akdamar Adası’nın eşsiz güzelliklerini fotoğraflarla sunuyor.