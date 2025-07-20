2025 yılında 6 ilde tamamlanan festivalin 7. durağı olan Van’da da sona gelindi. Dolu geçen festival bu akşamki konserle tamamlanacak.

Gündüz düzenlenen etkinliklerle süren festival coşkusu akşam ki Bayhan konseriyle tamamlanmış olacak.

12 Temmuz’dan bu yana sergiler, konserler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri gibi farklı programlarla eğlenceli vakitler geçiren Vanlılar, sanatçı Bayhan konseriyle de müzik şölenine doyacak.

FESTİVALDE 7 SANATÇI SAHNE ALDI

Van’daki festival, 12 Temmuz’da Ebru Yaşar konseri ile başladı. Ardından Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün, Derya Uluğ ve Gökhan Türkmen konseriyle Vanlılar müzik şöleninin keyfini çıkardı.

BUGÜN SAHNE ALACAK SANATÇI BAYHAN

9. günde sahne alacak son sanatçı ise Bayhan olacak. Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda saat 21.30’da başlayacak olan konser ile müzik şöleni devam edecek. Ünlü sanatçı konseriyle festivalin kapanışını yapacak.