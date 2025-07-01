Çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Gıda Kontrol Ekipleriyle kapsamlı denetimler yaptı. Denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatları, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, çalışan personelin hijyen belgeleri, işyeri genel temizliği, ürün etiket fiyatları ve gramajları ile yerli üretim logosunun bulunup bulunmadığı titizlikle incelendi.

“TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER SATIŞA SUNULDU”

Bazı ürünlerin son tüketim tarihlerinin kasıtlı olarak silindiği ve tarihi geçmiş ürünlerin raflarda satışa sunulduğu tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden bu ürünler ekipler tarafından toplanarak imha edildi.

“İŞLETMELERE CEZA VERİLDİ”

Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uygulandı. Halk sağlığını korumak ve tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla denetimlere aralıksız bir şekilde devam edileceği kaydedildi.