Babasından devraldığı mesleği geliştirerek üç atölyeye kadar büyüten esnaf Yunus Sağlam, hem çanta tamiri hem de imalatı yaparak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Alım gücünün düşmesiyle beraber insanların daha çok tamir işine yöneldiğini belirten esnaf Sağlam, bu durumun her geçen yıl arttığını da vurguluyor.

“ÇOCUKLUĞUM BU İŞİN İÇİNDEN GEÇTİ”

WanHaber’e konuşan esnaf Yunus Sağlam, “Babam bu işi 30 yıl boyunca yaptı. Başlarda çanta satarak uğraştı ama zamanla tamir işine yöneldi. Biz de o süreci devam ettirip geliştirdik. Şu anda valiz tamiratı bile yapıyoruz, hatta kendi imalatımız var. El valizi üretiyoruz. Çocukluğum bu işin içinde geçti. Şu an üç atölyemiz var. Birinde valiz tamiri yapıyoruz, diğerinde bayan çantası, kol çantası, sırt çantası gibi ürünlerin tamiratını gerçekleştiriyoruz. Ufak tefek çanta tamirleri de yapıyoruz. Van’da bulamayacağınız birçok malzeme elimizde mevcut. 15-20 yıldır bu malzemeleri topluyoruz. Ve bu malzemelerle hizmet veriyoruz.” dedi.

“TAMİR ARTIK BİR ZORUNLULUK”

Ekonomik şartların zorlaşmasıyla birlikte tamirin bir ihtiyaç haline geldiğini söyleyen Sağlam, “Alım gücü düştüğü için bin TL’lik bir valiz almak yerine insanlar 200-300 TL vererek tamir ettirmeyi tercih ediyor. Aynı şekilde 600-700 TL’lik sırt çantası yerine tamiri daha mantıklı geliyor. Bu yüzden tamir sektörü ciddi şekilde büyüdü. Son 4 yıla kıyasla yüzde 50 ila 100 arasında artış yaşandı. Bununla beraber birçok vatandaşta manevi değeri olan çantaları da getiriyor. Babasından, dedesinden kalma çantalar getirenler oluyor. Onlar için bu eşyaların manevi anlamı çok büyük. Biz de elimizden geldiğince özenle tamir ediyoruz. İnsanlar memnun kalıyor.” ifadelerine yer verdi.

“GENÇLER VE ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR”

Çanta tamiri için gelenlerin çoğunun genç kesim olduğunu ifade eden Sağlam, “Özellikle üniversiteden dolayı öğrenciler tamir işini tercih ediyor. Sırt çantası çok kullanana öğrenciler çantaların yıpranmasıyla beraber tercihini bizden yana kullanıyor. Van’a gelen İranlılarda yine tamir işini tercih edenler arasında. Van’a gelip vakit geçiren İranlılar valiz ya da çantaları hasar aldığında yine bize gelebiliyorlar.” dedi.