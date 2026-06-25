2024-2025 sezonunda 2. Lig play-off sürecinde Vanspor'un şampiyonluk yolculuğuna önemli katkılar sunan Bekir Can Kara, 2025-2026 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı terletmeye devam etmişti.

Iğdır doğumlu deneyimli futbolcu, sahadaki mücadeleci kimliği ve kritik katkılarıyla kısa sürede Vanspor taraftarlarının gönlünde özel bir yer edinmişti.

TARAFTARLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Sosyal medya hesabından Vanspor formasıyla attığı gollerden oluşan bir video paylaşan Kara, duygusal bir müzik eşliğinde kulübe veda ettiğini duyurdu. Paylaşım sonrası Vansporlu futbolseverler tecrübeli oyuncuya teşekkür ederek yeni kariyerinde başarı dileklerinde bulundu.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN SONUNDA BİTİYOR

2025-2026 sezonunda Vanspor formasıyla 23 karşılaşmada görev alan Bekir Can Kara, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 2023 yılından bu yana kırmızı-siyahlı ekibin başarısı için mücadele eden futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.

Öte yandan Bekir Can Kara'nın veda paylaşımının ardından Vanspor FK tarafından oyuncunun ayrılığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.