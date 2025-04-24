Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; 23 Nisan 2025 tarihi ilimiz Edremit uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada; 25 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.