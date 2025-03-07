Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesinde İran sınırının sıfır noktasındaki mezra, yayla ve ilçeye gelen su şebekesinin yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler çığ kalıntıları ve yer yer 3 metreyi aşan karda zorlu bir mesai harcıyor.

Başkale Yol Yapım Bakım ve Onarım Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 3 binin üzerindeki rakımıyla sınırın sıfır noktasında bulunan mahalle, yayla ve şebeke suyu yollarını günlerdir devam eden yoğun çalışma sonucunda tekrar ulaşıma açtı.

Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan ilçeye bağlı Yukarı Dallı Mahallesi ve Doyum mezrasının yolunda ise çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi. Çığ riskinin ortadan kalkmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılaması için çalışmalar başlatılacak.