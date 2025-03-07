Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı düzenledi. 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yapılan tatbikat, ilçe genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınacak tedbirler konusunda bilgilendirilen öğrenciler, senaryo gereği okulları planlı bir şekilde boşaltarak acil toplanma alanlarına geçtiler.

Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen tatbikata İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez de katıldı.