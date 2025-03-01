Doğu Anadolu Bölgesi'ni son bir haftadır etkisi altına alan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede, yolların karla kaplanması nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. Kırsal mahallere hizmet götürmeye çalışan beyaz eşya yetkili servisi çalışanı Yılmaz Terzioğlu yönetimindeki kamyonet yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kendi çabaları ile kaldığı yerden çıkamayan Terzioğlu, durumunu Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Şantiye Şefliği ekipleri yolu açarak vatandaşlar kurtarıldı.

Bölgede uzun yıllardır görev yaptığını ancak bu denli aşırı bir soğukla ilk kez karşılaştığını belirten Terzioğlu, "Araçlarımızın yakıtlarını eksiksiz dolduruyoruz ancak hava şartları nedeniyle vatandaşlara ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Yine de talepleri yerine getirmek zorundayız. Kurulum servisiyiz ve her ne olursa olsun gitmek zorundayız. Bugün de sabah saatlerinde Molla Topuz Mahallesi'ne giderken yol açık olmasına rağmen tipiden dolayı araçlarımız yolda kaldı. Van Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği greyder sayesinde kurtulduk" dedi.