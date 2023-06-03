İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Erçek Flamingo Parkı’nda düzenlenen motivasyon etkinliğinde halaylar çekildi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte gençlerle bir araya gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, üniversite sınavına girecek öğrencilerin motivasyonuna katkı sunmak istediklerini belirterek, " Sizden tek isteğimiz, sınavlarda başarılı olmanızdır.

Siz başarılı olacaksınız ki, biz de mutlu olacağız. Sizleri seviyoruz. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları, bahtları açık olsun. İnşallah istedikleri bölümleri kazanırlar" dedi.

Öğrenciler ise böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, yaklaşan sınavdan dolayı bu etkinliğin moral ve motivasyonlarına çok iyi geldiğini dile getirdiler. iha