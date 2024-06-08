Ülke genelinde 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu sınav için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler ilk oturumda 120 soru için ter döktü.

YKS’nin ilk adımı olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) saat 10.15’de başladı. Sınavın başlamasıyla beraber okul bahçesine alınmayan aileler, okul yakınlarında bulunan parklarda çocuklarının heyecanla sınavlarını bitirmelerini bekledi.

Sabırsızlıkla öğrencilerini bekleyen aileler, 13.00’te sınav bitimiyle beraber okul önlerinde yoğunluk oluşturdu. Kimi öğrencilerin yüzleri gülerken, kimi öğrencilerin de telaşlı olduğu görüntülendi.

YKS sınavının 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15’te başlayıp 13.15’te sona erecek ve 3. oturum da ise Yabancı Dil Testi (YDT) yarın 15.45’te başlayıp 17.45’te sona erecek.