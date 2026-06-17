Van Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisi kararı doğrultusunda, sınav giriş belgelerini ibraz eden öğrencilere sınav günlerinde belediyeye ait otobüslerle sınav yerlerine ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülecek uygulamada, sınav saatlerinde oluşabilecek yoğunluğa karşı gerekli güzergahlarda ek seferler de düzenlenecek. Bu kapsamda öğrencilerin sınav merkezlerine daha rahat ulaşabilmeleri amacıyla 542 Maraş Caddesi-Kampüs 2 araç, İskele Caddesi-Kampüs 2 araç, 543 İskele Caddesi-İskele Mahallesi-Kampüs, E-1 Express Edremit TOKİ-Kampüs 2 araç, 121 Edremit Yeni TOKİ-Merkez ve 131 Edremit Kiracılar TOKİ-Merkez hatlarına toplam 9 ek araç tahsis edilerek ulaşım kapasitesi artırılacak.

Sınav süresince hizmet verecek ek araçlarla birlikte kampüs ve sınav merkezlerine ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale getirilmesi hedeflenirken, öğrencilerin sınav saatlerinden önce ulaşım planlamalarını yapmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri istendi.

Van Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav merkezlerine sorunsuz ulaşabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtirken, ek seferler ve sefer saatlerine ilişkin detaylı bilgilere belediyenin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.