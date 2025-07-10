Emniyet Genel Müdürlüğü, Van il sınırları içerisinde trafik güvenliğini sağlamak ve düzenli bir trafik akışı temin etmek amacıyla Elektronik Denetleme Sistemleri’ni (EDS) hizmete sundu. Yeni düzenlemelerle birlikte sistemlere eklenen özellikler, trafik ihlallerinin tespitini daha etkin hale getirecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, EDS’ler, kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ve mobil ihlal tespit sistemlerini kapsıyor.

Van’da bugün itibarıyla devreye giren sistemler, trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı. İhlal yaptığı tespit edilen araç plakalarına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenecek. Yeni sistemlerin, trafik kurallarına uyumu artırarak can ve mal güvenliğini koruması hedefleniyor.