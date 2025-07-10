Türkiye'nin dört bir yanında yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veren Turkcell, yapımı tamamlanan Van'daki yeni güneş enerjisi santralini (GES) devreye aldı. 220 bin 400 metrekarelik bir alana kurulan santral, 8,7 megavat kurulu güce ve yılda ortalama 8 bin 740 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip. Şirket, "Yenilenebilir Enerji Master Planı" çerçevesinde, 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık 240 milyon dolarlık GES yatırımı yapmayı planlıyor.

"Hedef, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Van'daki santralin faaliyete geçmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu: "İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği bizim için yalnızca çevresel değil, stratejik bir öncelik. ‘Daha fazla bit, daha az watt' ilkesiyle, enerji master planımızı faz faz hayata geçiriyoruz. Hedefimiz, 2030 yılına kadar binalarımız, baz istasyonlarımız ve araçlarımızdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50'nin üzerinde azaltmak, 2050'de ise net sıfır emisyon seviyesine ulaşmak.

Van'da devreye aldığımız güneş enerjisi santralimiz, bu yolculukta çok önemli bir kilometre taşı. Daha önce Uşak'ta 2 ayrı santralimiz enerji üretimine başlamıştı. Yakın zamanda farklı şehirlerde 4 yeni santrali daha devreye alarak toplam kurulu gücümüzü önemli ölçüde artıracağız. Amacımız; hem karbon ayak izimizi azaltmak hem de çocuklarımıza daha temiz ve daha yeşil bir dünya miras bırakmak."