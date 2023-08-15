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Sağlık Bakanlığı tarafından ilk olarak 10 ilde başlatılan uygulama daha sonra 81 ilde yaygınlaştırıldı. Sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerde uygulanan proje, eve ve yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık raporu vermeyi hedefliyor. Bu uygulama ile şartları sağlayan hastalar, hastaneye gelmeden ve birden fazla doktora gitmeden sağlık raporu alabiliyor.

Konuya ilişkin konuşan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, sağlık kuruluna çeşitli sebeplerden dolayı başvuruların olduğunu belirtti. Daha önce evde bakıma muhtaç hastaların hastaneye gelip tüm bölümleri gezdikten sonra sağlık kuruluna girip bu raporlarını aldığını hatırlatan Başhekim Sarıkaya, “Yatağa mahkum hastaların gelip hastane içinde bu süreci takip etmeleri zorlu bir sürece dahil oluyordu.

Buna yönelik Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu bir uygulama var. Biz de bugün bunu Van'da uygulamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle hasta evde bir hekim gözetiminde oluyor. Evde bakım birimlerimiz gidip evde hastayı değerlendiriyor. Bir ön değerlendirme süreci var. Uzaktan rapor vermeye uygunluğunu test ediyoruz. Hasta başında hastayı muayene ederken sağlık kurulumuza canlı bağlantı yapıyoruz” dedi.

“Daha önce yaklaşık 11 bölüm gezmek zorunda kalıyorlardı”

Muhtemel bir hukuki süreç veya bir hak kaybı olması durumunda e-nabız üzerinden de görüntülerin sisteme kayıt altına alındığını dile getiren Sarıkaya, “Burada hekimlerimiz hem sistemde bulunan evrakları değerlendiriyorlar hem de uzaktan komutlar vererek muayene yaptırabiliyorlar veya soru sorabiliyorlar.

Onun sonucunda yeteri bulguya ulaşan hastalara sağlık raporunu uzaktan vermiş oluyoruz. Hem hasta hem de hasta yakınları açısından uygulamayı çok önemli bir adım olarak görüyorum. Hastanede bunları tedavi ettirmek biraz zaman alıyor. Hastalar daha önce yaklaşık 11 bölüm gezmek zorunda kalıyorlardı” diye konuştu.İHA