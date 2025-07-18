Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığında kayıtlı yaşlı bireyler, Büyükşehir Belediyesine otobüslerle evlerinden alınarak Muradiye şelalesine getirildi.

Van’ın eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Muradiye Şelalesi’ni yakından görme fırsatı bulan yaşlı bireyler, doğayla iç içe bir ortamda hem moral buldu hem de dinlenme imkânı buldu. Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli ikramlarıyla Şelale çevresinde piknik de yapan bireyler, güzel havanın tadını çıkardı.

Şelaleyi ilk kez görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden yaşlı bireyler, gezi programını çok sevdikleri ve bu tür etkinliklerin sosyal hayata katılımlarını artırdığını söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi’nin, bireylerin sosyal bağlarını güçlendirmek ve şehirle daha fazla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerine devam edeceği belirtildi.