Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında Cumartesi günü (yarın) bazı mahallelerde enerji kesintileri olacağını duyurdu.

Planlı bakım çalışmaları nedeniyle merkez ilçeler İpekyolu, Edremit, Tuşba ile birlikte Gürpınar ve Çaldıran ilçelerindeki birçok mahallede enerji kesintileri yaşanacak.

VEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre; enerji kesintilerinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00 - 17.00 saatleri arasında; Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Çalımlı, Değirmenarkı, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Kaymaklı, Ortanca, Serhat, Yalınağaç, Yatıksırt ve Yukarıgüneyce mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-18.00 saatleri arasında; Alipaşa mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

09.00-17.00 saatleri arasında; Ayazpınar, Doğanlar, Elmalık, Erdemkent, Yeni Mahalle mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

12.00-17.00 saatleri arasında; Kavurma mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

12.00-15.00 saatleri arasında; Süphan mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

09.00-17.00 saatleri arasında; Şemsibey, Kalecik ve Seyrantepe mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-18.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi, Akköprü, Altıntepe, İskele mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı, Yatağan mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN;

09.00-14.00 saatleri arasında; Ayrancılar, Beyazıt, Cumhuriyet, Erginler, Fatih Sultan Mehmet, Kışla, Kuskunkıran, Yavuz Selim ve Yukarıyanıktaş mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-11.00 saatleri arasında Kışla ve Yavuz Selim mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.