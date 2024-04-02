Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine dair karar vermesinin ardından kent sokakları karıştı.

Van'da bugün sabah saatlerinde başlayan olaylar akşam saatlerinde de devam etti. Van'ın bir çok noktasında çıkan olaylara polis müdahale ederken, bir çok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı.

VAN'DA EĞİTİM DEVAM EDİYOR

Van'da devam eden olayların ardından sosyal medya üzerinde yarın okulların tatil edildiğine dair asparagas paylaşımlar yapıldı. Sözde Van Valiliği adına yapılan paylaşımda okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyruldu. Sosyal medyada dolaşan bu haber sonrası WanHaber'in ulaştığı yetkililer kentte eğitimde herhangi bir aksamanın olmadığı ve Van'ın tüm ilçelerinde eğitim ve öğretime devam edileceğini belirtti.