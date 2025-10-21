Van’da gün boyu aralıklarla yağmurun etkili olması bekleniyor. Sağanak şeklinde yağması beklenen yağmur tüm Van genelinde etkili olacak. Yağmurun yarın da yağması bekleniyor.
Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu olması öngörülürken, yağışlar öğle ve gece saatleri arasında Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.
Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında sert rüzgar (20-40 km/sa) şeklinde esmesi de yine beklentiler arasında.
Meteoroloji, özellikle Bitlis çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olmasının beklendiğini kaydederek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu