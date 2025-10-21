Van’da gün boyu aralıklarla yağmurun etkili olması bekleniyor. Sağanak şeklinde yağması beklenen yağmur tüm Van genelinde etkili olacak. Yağmurun yarın da yağması bekleniyor.

Bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu olması öngörülürken, yağışlar öğle ve gece saatleri arasında Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında sert rüzgar (20-40 km/sa) şeklinde esmesi de yine beklentiler arasında.

Meteoroloji, özellikle Bitlis çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olmasının beklendiğini kaydederek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu