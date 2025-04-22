Van’da yağışlı hava etkisini gösteriyor. 5 günlük tahminlere göre Van’da yağışlar etkili olacak. Yarın (22.04.2025) için de yağışların bazı ilçelerde daha çok etkili olması öngörülürken, söz konusu ilçelerden Erciş, Muradiye ve Çaldıran için sarı kod uyarısı verildi.

Muradiye, Çaldıran ve Erciş ilçeleri için sarı kodlu uyarı yapılırken, bu ilçelerde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

VAN’DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE