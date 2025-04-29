Meteorolojik verilere göre Van’da yarın ve Perşembe günü yağış gözükmüyor. Ancak tahminlere göre Cuma ve Cumartesi günü yeniden yağış var.

Meteoroloji verilere göre Van’da hava sıcaklıkları artarken, yarın ve Perşembe günü de yağış gözükmüyor. Ancak Cuma günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu yağışların 3 Mayıs Cumartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Cuma ve cumartesi günü devam edeceği Van’da Pazar günü ise yağış gözükmüyor.

İşte Van’da 5 günlük hava durumu verileri;