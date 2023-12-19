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WanHaber

Van’da deniz ve göl seviyesinden yaklaşık 4 bin metre yüksek kesimlerde karşılaşılan Yaban Keçileri, Tarım ve Orman Bakanlığı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü görevlileri tarafından dron ile görüntülendi.

Sürü halinde sarp kayalıklarda hareket eden Yaban Keçilerini, kaçak ve korsan avcılıklara karşı koruyan DKMP görevlileri belirli periyotlarla, yaban hayvanlarını denetleyerek, popülasyonu korumaya çalışıyor.

“Yapılan çalışmalarla beraber yaban keçilerini her daim ürkütmeden takip ediyor ve gözümüz gibi bakıyoruz” diyen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, paylaşımında “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak teknolojiyi yakından takip ediyor, dron teknolojisini koruma ve kontrol faaliyetlerimizde kullanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.