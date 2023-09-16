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WanHaber – ÖZEL

Van’da işlek caddeler başta olmak üzere trafiği kilitleyen araç parkları vatandaşlara zor durumlar yaşatıyor.

Yol kenarlarına park edilen araçlar yayalara zorluk yaşatırken diğer araçların geçişlerine de engel oluyor. Otoparka dönen yollarda trafiğin kilitlenmesine neden olan bu durumdan rahatsız olan vatandaşlar soruna bir an önce çözüm bekliyor.

Van’da Maraş ve Cumhuriyet Caddeleri ile Beşyol gibi ana arterler başta olmak üzere araçların çift yönlü yollarda park edilmesi trafiğin sıkışmasına neden olduğu gibi yayaların geçişlerini de zorlaştırıyor.

Trafiği rahatlatan hamlelerin yapılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, trafik sorununa çözüm bulunmasını aksi durumda gün geçtikçe bu sorunun büyüyerek devam edeceğini dile getiriyor.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci