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Irak’a 4 gün önce akraba ziyareti için giden 24 yaşındaki Dilan Umar, Zaho kentinde trafik kazası geçirdi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Silopi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye getirilen Umar, Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vücudunda çeşitli kırıklar olduğu tespit edilen Umar'ın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopterin Silopi 172. Zırhlı Tugay Komutanlığına inmesiyle yönlendirilen ambulansla yaralı kadın Van’a ulaştırıldı.

İha