Van’da bitmek bilmeyen trafik sorunu her geçen gün daha da büyüyor. Özellikle İpekyolu, Maraş, Cumhuriyet, İskele ve Sıhke caddeleri ve ara sokaklarda sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Otopark ve alternatif güzergah eksikliği, çevre yolunun tamamlanamaması, yol bakım ve yenileme çalışmaları ile gelişigüzel parklar, şehirdeki trafik yükünü artırıyor.

Vatandaşlar Van’ın trafik sorununu Wanhaber’e değerlendirdi. Özellikle otopark yetersizliği ve yol çalışmalarına dikkat çekilerek kalıcı çözüm çağrısı yapıldı.

“BİR KİLOMETRELİK YOLU BAZEN BİR SAATTE GİDİYORUZ”

Van’da yaşayan Ender Avar isimli vatandaş, kent genelindeki otopark sıkıntısının trafiği içinden çıkılmaz hale getirdiğini söyledi. Avar, “Van’ın trafiği çok yoğun. Yollar dar ve park etmiş araçlarla dolu. Otopark yetersizliği yüzünden herkes aracını caddelere bırakıyor. Bir kilometrelik yolu bazen bir saatte gidiyoruz. Korna sesleri sinir bozucu. Yetkililerden ricamız, otoparkların acil yapılması ve yenileme çalışmalarının hızlandırılması.” dedi.

“TOPLU TAŞIMADA DA AYNI SORUN YAŞANIYOR”

Taha Denizhan isimli vatandaş, “Toplu taşıma kullanıyorum, trafik sorunu ciddi boyutlarda olduğu için çok sorun yaşıyoruz. Toplu taşıma araçları çok yavaş ilerliyor. Yaya olarak yürürken bile korna seslerinden rahatsız oluyoruz. Yetkililerin acil önlem alması gerekiyor” diye kaydetti.

“TRAFİK ÇEKİLMİYOR”

Sabah ve akşam saatlerinde Van trafiğinin çekilmez bir hal aldığını belirten Haşem Özer, “Kısa mesafede bile uzun süre bekliyoruz. Aracımı merkeze getirmemeye çalışıyorum çünkü park yeri bulamıyorum. Toplu taşımada da durum değişmiyor. Korna sesleri insanı fazlasıyla rahatsız ediyor.” ifadelerini kullandı.

“HER YER İŞGAL EDİLMİŞ, İLERLEYEMİYORUZ”

Nihat Kaya isimli vatandaş, “Hamalcılık yapıyorum. Bu kentte trafikte olmak çok zor. Caddelerde ilerleyemiyoruz, ara sokaklar da dolu. Her yer işgal edilmiş. Park eden araçlar yüzünden trafik tıkanıyor. Bazen sürücüler bize korna çalıyor, biz de sıkıntı yaşıyoruz. Trafik çekilmez hale geldi. Bir an önce çözüm bulunmalı” şeklinde konuştu.

“TRAFİK BİZLERİ ETKİLİYOR”

Esnaf Mesut Korkmaz, “Trafik gerçekten çekilmez halde. Otopark sıkıntısı var, yollar uygun değil. Aracımı evde bırakıyorum ama minibüsle de aynı trafiğe takılıyoruz. Minibüsçüler yolcuları indirecek yer bulamıyor, yolun ortasında durmak zorunda kalıyor. Gün boyu korna sesleri içinde kalıyoruz. Bu hem psikolojik hem de iş hayatımızı etkiliyor. Yenileme çalışmaları da zamanlama olarak yanlış. Çalışmalar başlatılmadan önce önlemler alınmalıydı” diyerek düşüncesini paylaştı.

“KAVŞAKLARDA IŞIK YOK, HERKES KENDİ YOLUNA GİDİYOR”

Çaldıran ilçesinden Van merkeze geldiğini söyleyen Lütfü Han, özellikle kavşaklardaki düzensizliğin dikkatini çektiğini söyledi. Han, “Çaldıran’dan geliyorum.

Van’a geldiğimizde ister yaya ister dolmuşla olalım, trafikten kaçamıyoruz. Kent merkezinde işlerimiz olduğunda ciddi anlamda moralimiz bozuluyor. Kavşaklar düzensiz, her yer arabalarla dolu. Herkes birbirine korna çalıyor. Bu durum insanı rahatsız ediyor” vurgusu yaptı.

“ARAÇ SAYISI ARTIYOR, YOLLAR DAR KALIYOR”

Kamuran Demir isimli vatandaş ise, “Her geçen gün kentte araç sayısı artıyor. Buna rağmen yollar yetersiz. Van trafiği çok sorunlu. Araç sayısı artıyor ama yollar aynı kalıyor. Sabah ve akşam saatlerinde trafik çekilmez hale geliyor. Genelde yaya gitmeyi tercih ediyorum ama tıkanan trafikte korna sesleri yine rahatsız ediyor. Yetkililer bu duruma bir an önce el atmalı.” dedi.

PLANLI VE KALICI ÇÖZÜM TALEBİ

Vanlılar, kent genelinde devam eden yol bakım ve yenileme çalışmalarının hızlandırılmasını, yeni otopark alanlarının oluşturulmasını ve alternatif güzergâhların açılmasını, Van’ın trafik sorununun planlı ve kalıcı projelerle çözülmesini talep ediyor.