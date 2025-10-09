Gazze'de ateşkes, bugün itibarıyla başladı.

Hamas ile İsrail'in Mısır'da imzaladıkları anlaşmanın ardından sevindirici bir gelişme daha yaşandı.

YARDIM TIRLARI GAZZE'YE GİRİYOR

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından Mısır'dan gelen yardım tırlarına izin verilmeye başlandı.

TIRLAR GÜVENLİKTEN GEÇTİKTEN SONRA GAZZE'YE GİRECEK

Mısır’dan yola çıkan tırlar, Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafından geçerek İsrail tarafındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda güvenlik kontrollerinin sağlanması için bekletiliyor.

400 TIR GİRİŞ YAPACAK

İlk etapta Gazze'ye yardım için 400 tır girişi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda da toplam 600 tırın Gazze'ye girişine izin verilmesi bekleniyor.