Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bölgenin çeşitli noktalarına saldırılarına devam etti.

Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktaları hedef alan hava saldırılarında 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail'in kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde çeşitli noktaları hedef alan saldırılarında 4 Filistinlinin yaralandığını, hedef alınan bölgelerden dumanların yükseldiğini söyledi.

Son 24 saatte 11 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 67 bin 194'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları kapsamında son 24 saatte hastanelere 11 ölü ve 49 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 598 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 849 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 615'e, yaralananların sayısının da 19 bin 177'ye çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 194'e, yaralı sayısı 169 bin 890'a yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlilere saldırdı

İsrail ordusu, güneyden Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmeye çalışan Filistinlileri engellemek için saldırı düzenledi.

AA muhabirinin aktardığına göre, Kahire'deki müzakereler sonrası sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen çok sayıda Filistinli, Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçmek istedi.

İsrail ordusu, sahildeki Reşid Caddesi üzerinden Gazze kentine geçmeye çalışan Filistinlileri hedef aldı.

Reşid Caddesi'ndeki yolu kapatan İsrail askerleri, tank atışlarıyla kuzeye geçmek isteyen Filistinlilerin olduğu bölgeyi bombaladı.

Saldırı sonucu Filistinliler bölgeden panikle kaçarken İsrail askerleri kuzeye geçişi engellemeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, söz konusu saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Gazze'nin kuzeyinde bombardıman

Öte yandan İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze'nin kuzeyine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Gazze sınırının İsrail tarafında yer alan AA muhabirinin aktardığına göre, sabah saatlerindeki saldırılar Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeybatısında yoğunlaştı.

Bölgede ayrıca yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes sonrası askeri hareketlilikte de ciddi artış gözlendi.

İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı araç Gazze'den çıkarak İsrail tarafına geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da yapılan müzakereler sonrası İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, sağlanan ateşkesin İsrail kabinesindeki onaydan sonra yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenleyip bazı Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kent ve beldelerine baskınlar düzenleyerek kimi Filistinlileri gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin baskınları Nablus kenti, Tamun beldesi, Tubas kentinin güneyindeki Faria Mülteci Kampı, Cenin'in güneyindeki Kabata beldesi ve Beytullahim kentinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde kuzeydeki Tubas kentinden çekildikten kısa bir süre sonra Tamun beldesi ile Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Askerler, evlerde arama yaptı ve bazı Filistinlileri, el koyduğu bir evde sorguladı.

Tamun beldesindeki bazı yollar da buldozerlerle tahrip edildi, bazılarında kurulan toprak bariyerlerle geçişler engellendi.

Nablus'ta ise bazı mahallelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, evlere girdi ve en az 3 Filistinliyi alıkoydu.

İsrail askerleri, Beytullahim kentinden de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in 2 yıllık soykırımında Gazze'de her gün ortalama 18 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda her gün ortalama 18 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden, İsrail ordusunun, 2 yıl sürdürdüğü soykırımdaki günlük saldırılarındaki kayıplarla ilgili veriler paylaşıldı.

Buna göre, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda her gün ortalama 18 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi. Saldırılarda her gün 367 konut yıkılırken, 394 aile evsiz kaldı, iki günde bir 3 cami yıkıldı.

Her 3 günde bir, yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir merkezin hedef alındığı ve her gün bir merkezi su kuyusunun tahrip edildiği aktarılan açıklamada, İsrail'in her gün 7 kilometre elektrik, 959 metre su ve 959 metre kanalizasyon şebekesine zarar verdiği ayrıca Gazze Şeridi'nde günde 4 kilometre yolun tahrip edildiği kaydedildi.