Van Ferit Melen Havalimanı, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 Mayıs 2025'te kısmi kapanmaya girmiş, 5 Eylül itibarıyla ise tam kapanma sürecine geçmişti. Bu dönemde havalimanında yürütülen pist yenileme ve altyapı iyileştirmeleri devam ederken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Eylül ayının ilk beş gününe ilişkin uçuş verilerini paylaştı.

DHMİ tarafından açıklanan verilere göre, havalimanı 1-5 Eylül tarihleri arasında iç hatlarda ağırlıklı olmak üzere toplam 17 bin 635 yolcuya ev sahipliği yaptı ve yaklaşık 372 uçağın iniş-kalkış işlemi gerçekleştirildi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda, Eylül ayının ilk 5 gününde tam kapanma öncesinde iniş-kalkış yapan ticari uçak sayısı 96 olarak kaydedildi. Aynı dönemde taşınan toplam kargo, bagaj ve posta yükü ise 204 ton olarak kayıtlarda yer aldı.

2025 yılının ilk 9 ayında Van Ferit Melen Havalimanı, 1 milyon 4 bin 501 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanında 10 bin 592 uçak iniş-kalkış yaparken, 9 bin 975 ton yük trafiği gerçekleşti.

MUŞ VE AĞRI HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK ARTTI

Öte yandan Van Ferit Melen Havalimanı'nın tadilata girmesiyle, havayoluyla seyahat etmek isteyen yolcular Van’dan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Muş Sultan Alparslan Havalimanı’nı alternatif güzergah olarak tercih etti.

Bu dönemde, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı 2025 yılı Ağustos ayında 35 bin 910 yolcu ağırlarken, Eylül ayında Van’dan gelen/giden yolcuların da eklenmesiyle bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 41,1 artarak 50 bin 696 yolcu ağırladı.

Muş Sultan Alparslan Havalimanı ise 2025 yılı Ağustos ayında 56 bin 858 yolcu ağırlarken, Eylül ayında Van’dan gelen/giden yolcuların da etkisiyle bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 45,5 artarak 82 bin 722 yolcuya ulaştı.