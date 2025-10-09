Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kırılan ve tahrip olan kaldırım taşları modern, estetik ve dayanıklı malzemelerle değiştiriliyor. Çalışmalar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek için belirli etaplar halinde gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhta devam eden yenileme çalışmalarıyla birlikte, yayaların güvenliği artırılırken caddenin daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının, daha yaşanabilir bir Van için planlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.