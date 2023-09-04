Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / Fatma Öztürk

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul öncesi, ilkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum ve rehberlik programı bugün başladı, 8 Eylül’de sona eriyor. Van İl Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras öğrenci ve öğretmenlerle, uyum haftası programının ilk gününde bir araya geldi.

Uyum haftasının ilk gününde öğrenci ve velilerinin heyecanı gözlerinden okundu.

Okula uyum ve rehberlik uygulamaları kapsamında okul öncesi, ilkokul ve lise öğrencileri ile uyum sürecini destekleyen çeşitli etkinlikler yapılacak.

Okula uyum ve rehberlik haftasında, adaptasyon sürecine giren öğrenci ve öğretmenleri yalnız bırakmayan Van İl Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, Vankulu İlkokulu’nu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, uyum sürecinde okul yöneticilerinden bilgi alırken öğrenci ve aileleriyle de görüştü.